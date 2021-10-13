"Кохаю тебе, Ксю": Еллерт улаштував романтичний сюприз для Мішиної

Акторка Ксенія Мішина та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт, які в липні офіційно розійшлися, продовжують інтригувати фанів натяками на своє возз'єднання.

Цього разу Олександр видовищно зізнався Ксю в коханні, пояснивши, що під час проєкту не встиг втілити одну її мрію: щоби ці слова були написані свічками.

Зі слів Еллерта, Мішина, сідаючи з ним у гелікоптер, була впевнена, що вони просто знімають рекламу повітряних прогулянок.

А може, Еллерт із Мішиною справді просто рекламували польоти на гелікоптері над містом? скріншот із instagram еллерта

Актриса романтичний сюрприз, звісно, вподобала. Але серію відео в Instagram Сашко закінчив повідомленням, що в майбутньому спільних сторіз із Ксенією буде мало.

А ви вірите в щирість цієї романтичної витівки?

Нагадаємо, раніше Еллерт розказував, що скуповує для своєї колишньої (а може, і колишньої колишньої) квіти в усіх крамницях.

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