"Кохаю тебе, Ксю": Еллерт улаштував романтичний сюприз для Мішиної
Акторка Ксенія Мішина та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт, які в липні офіційно розійшлися, продовжують інтригувати фанів натяками на своє возз'єднання.
Цього разу Олександр видовищно зізнався Ксю в коханні, пояснивши, що під час проєкту не встиг втілити одну її мрію: щоби ці слова були написані свічками.
Зі слів Еллерта, Мішина, сідаючи з ним у гелікоптер, була впевнена, що вони просто знімають рекламу повітряних прогулянок.
Актриса романтичний сюрприз, звісно, вподобала. Але серію відео в Instagram Сашко закінчив повідомленням, що в майбутньому спільних сторіз із Ксенією буде мало.
Нагадаємо, раніше Еллерт розказував, що скуповує для своєї колишньої (а може, і колишньої колишньої) квіти в усіх крамницях.
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