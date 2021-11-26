Мейхер показала соковиті форми у сексі-боді з дірочками

26 листопада 2021, 16:16

Співачка і актриса Надія Мейхер, як відомо, має ще й власний бренд одягу та рекламує його виключно на собі.

Днями артистка показалася у чорному боді з дірочками, яке підкреслило її привабливі форми.

39-річна мама трьох дітей продемонструвала соковиті стегна і пишні груди в Instagram і отримала купу компліментів від підписників.

 
А нещодавно Надя демонструвала свої форми у фотосеті на природі

 
Окрім пружної дупці, Мейхер має не менш пружний прес

Нагадаємо, Надія Мейхер із чоловіком Михайлом Уржумцевим мають сина Ігоря і двох доньок - Ганну та Марію.


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