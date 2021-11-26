Мейхер показала соковиті форми у сексі-боді з дірочками

Співачка і актриса Надія Мейхер, як відомо, має ще й власний бренд одягу та рекламує його виключно на собі.

Днями артистка показалася у чорному боді з дірочками, яке підкреслило її привабливі форми.

39-річна мама трьох дітей продемонструвала соковиті стегна і пишні груди в Instagram і отримала купу компліментів від підписників.

Нагадаємо, Надія Мейхер із чоловіком Михайлом Уржумцевим мають сина Ігоря і двох доньок - Ганну та Марію.