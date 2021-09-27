Мейхер показала пишний бюст у шкіряному корсеті та "падіння" в шовковій сукні

27 вересня 2021, 12:41

Співачка Надія Мейхер приміряла ефектні луки для чергової фотосесії на природі.

Гарними світлинами зірка проілюструвала глибокі роздуми у своєму Instagram.

 
Співачка в повітряному шовку продемонструвала падіння-політ
фото з instagram мейхер

Надя поміркувала про свободу від оцінок інших людей і про те, що падіння являє собою "міст між внутрішньою кризою та реальними змінами як всередині, так і зовні".


 

"...Будь-який вихід на інший рівень особистості передбачає біль, і якраз під час того самого падіння (умовний вираз) - усе це перевірка в силі духу, в умінні відповідати за прийняті рішення, у відповідальності та вмінні бути спостерігачем, який очікує, себе всередині та в соціумі...", - написала зірка.

 
Під стриманим костюмом - ось така сексуальна провокація
 
 

Нагадаємо, нещодавно артистка млосно попозувала лежачи в траві.

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