Мейхер показала пишний бюст у шкіряному корсеті та "падіння" в шовковій сукні

Співачка Надія Мейхер приміряла ефектні луки для чергової фотосесії на природі.

Гарними світлинами зірка проілюструвала глибокі роздуми у своєму Instagram.

Співачка в повітряному шовку продемонструвала падіння-політ фото з instagram мейхер

Надя поміркувала про свободу від оцінок інших людей і про те, що падіння являє собою "міст між внутрішньою кризою та реальними змінами як всередині, так і зовні".

"...Будь-який вихід на інший рівень особистості передбачає біль, і якраз під час того самого падіння (умовний вираз) - усе це перевірка в силі духу, в умінні відповідати за прийняті рішення, у відповідальності та вмінні бути спостерігачем, який очікує, себе всередині та в соціумі...", - написала зірка.

Під стриманим костюмом - ось така сексуальна провокація

Нагадаємо, нещодавно артистка млосно попозувала лежачи в траві.

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