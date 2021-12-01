Полякова та DziDzio помінялися тілами у новорічному кліпі. ВІДЕО

Українські виконавці Оля Полякова та DziDzio презентували кліп "Щасливі люди". Пісня є саундтреком до новорічного фільму "Зірки за обміном", у якому артисти зіграли головні ролі.

До кліпу увійшли сцени з майбутнього фільму, зокрема й обмін тілами, який є центром сюжету комедії. Відео знімали на вулицях Києва.

У кліпі панує новорічна атмосфера фото скріншот кліпу

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"З Олею ми працювали легко, гарно, натхненно, співали, записували на студії й дивилися одне одному в очі. Зробили пісню щирою, справжньою", – розповідає про роботу із Поляковою автор пісні Михайло Хома (справжнє ім’я Dzidzio).

Вперше пісня була представлена на сольному концерті Полякової "Королева ночі" фото пресслужба Олі Полякової

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Нагадаємо, DziDzio нещодавно відверто розповів про причини розлучення зі співачкою SLAVIA, з якою був разом 20 років. Артист також поділився подробицями розподілу майна між ним та ексдружиною.

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