"Вчинив як чоловік": DziDzio розказав про поділ майна з ексдружиною

Артист Михайло Хома або DziDzio розповів, як вони зі співачкою SLAVIA поділили майно після розлучення, яке сталося в вересні.

Пара, як відомо, прожила разом 20 років.

"Ми майно поділили. Ну як, ми його не поділили. Я просто віддав усе Славі. Я вчинив так, як повинен був вчинити чоловік", - розповів артист у коментарі "ТСН".

Цікаво, що, крім квартири, Михайло віддав Ярославі ще?

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Нещодавно Михайло вже казав, що купив Ярославі дуже красиву квартиру на 150 метрів.

"Ця квартира, яка залишилася у Слави, вона дуже гарна. Ну я й подумав, навіщо ділити собаку навпіл. Це не гарно, тому я вирішив її подарувати", - наголосив музикант.

Нагадаємо, про розлучення пари стало відомо у квітні. Тоді Slavia заявила, що відчула, ніби втрачає себе.