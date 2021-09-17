DZIDZIO купив колишній квартиру і розказав, як ставиться до її оголень в мережі

Співак Михайло Хома або DZIDZIO запевняє, що з ексдружиною Славією у них чудові стосунки, хоч він і не схвалює її відвертих фото в мережі.

А нещодавно артист придбав колишній нове житло, про яке розказав у "Зірковому шляху".

"Це дуже красива квартира, виходиш і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі. Зараз я сам, насправді ми один одного любим, поважаємо, і це є основне. Не тому, шо це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славію не говорив і не буду", - зазначив Михайло.

На запитання, як він ставиться до фотографій в купальнику та без, які Славія почала активно постити після розлучення, співак відповів:

"Я завжди казав: "Я би робив по-інакшому". Але це її життя, і вона має право робити як хоче".

Це фото зроблене якрза біля нового житла Славії

Тепер в Instagram Славії багато спокусливого контенту

Нагадаємо, кілька місяців тому у ЗМІ ходили чутки, що причиною розлучення ДзіДзьо стала Оля Цибульска.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Ексдружина DziDzio поніжилася на сонечку в самих стрінгах. ФОТО

Із DziDzio нічого спільного: ЗМІ розсекретили чоловіка Цибульської. ФОТО

"Деколи нагадуй собі, що ти нуль": дружина DZIDZIO в сміливому міні поміркувала про мотивацію

"Дізналася зі ЗМІ": дружина DZIDZIO розказала про їхнє розлучення та поділ майна