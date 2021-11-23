"Неправильно жити в отруєному стані": DziDzio назвав причини розлучення з дружиною

Співак DziDzio, який навесні ошелешив новиною про розлучення з дружиною, Ярославою (Slavia), пояснив, чому розпався їхній шлюб. А ще артист вирішив розставити крапки над "і" щодо чуток про свій роман із Олею Цибульською.

Про це Михайло поговорив у програмі "Зірковий шлях".

38-річний Михайло поповнив лави зіркових холостяків фото з instagram dzidzio

Як зізнався співак, він боявся негативної реакції публіки на своє розлучення, мовляв, кидає таку гарну дівчину. Власне, так воно і вийшло.

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"Мені найбільше, що прилетіло, що я був перший, хто розв'язав цей мішок. Треба бути чесним із собою. Женився трикутник на квадратові, і вони собі двоє придумали ідеальні круглі двері додому. Як? Хто неправий, хто правий? Не заходить ні квадрат, ні трикутник в ті двері додому круглі", - поділився DziDzio.

Зі слів Михайла, вони з Ярославою побралися зовсім юними, і нікому було їм пояснити, що насправді вони "як брат і сестра", а от як пара - нещасливі.

Пара була разом 20 років фото з instagram slavia

"А те, що вдома порозуміння нема, а те що я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Славо, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою. Тому набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент у моєму житті. Що це неправильно жити в отруєному стані. І сам кислий ходити, вічно додому не хочу, і їй зіпсувати життя", - зазначив чоловік.

Він прокоментував натяки Слави на його подружню невірність, через які його теж багато хто взявся засуджувати.

"Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само не зрозумів, як то так – любили, потім вже розпинають. Діляться, як то я так можу бути аб'юзер, засранець, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було, і Слава це прекрасно знала", - запевнив артист.

Цибульська нещодавно привітала колегу з днем народження ось таким фото фото з instagram цибульської

Нагадаємо, на думку Слави, це сама Оля підігрівала плітки про свої стосунки з DziDzio.

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