Різдво буде шаленим: Вєрка Сердючка презентувала святковий трек

Схоже, презентувати святкову пісню під Новий Рік – традиція Вєрки Сердючки.

Цього разу фани тішитимуться треком "Wild Christmas", який, за словами зірки, створює святковий настрій із першого прослуховування.

Шалена навіть обкладинка треку фото пресслужба Вєрки Сердючки

Мама та Вєра бажають фанам якнайшвидше відчути святковий настрій

"У ці темні часи ми з мамою відправляємо промені світла, добра і шампанського… Відзначайте Різдво та Новий рік на повну, бо хтозна, що там за обрієм. Саме про це наша нова пісня", – говорить Сердючка.

Наразі Андрій Данилко презентував лише одну версію пісні, але незабаром на шанувальників чекає варіація "в стилі 80-х".

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