Різдво буде шаленим: Вєрка Сердючка презентувала святковий трек
П'ятниця, 3 грудня 2021, 17:45
Схоже, презентувати святкову пісню під Новий Рік – традиція Вєрки Сердючки.
Цього разу фани тішитимуться треком "Wild Christmas", який, за словами зірки, створює святковий настрій із першого прослуховування.
"У ці темні часи ми з мамою відправляємо промені світла, добра і шампанського… Відзначайте Різдво та Новий рік на повну, бо хтозна, що там за обрієм. Саме про це наша нова пісня", – говорить Сердючка.
Наразі Андрій Данилко презентував лише одну версію пісні, але незабаром на шанувальників чекає варіація "в стилі 80-х".
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