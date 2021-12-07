57-річна Моніка Белуччі чуттєво попозувала для глянцю. ФОТО

57-річна італійська акторка Моніка Белуччі стала героїнею нової обкладинки журналу The Style.

У фотосесії вона позувала у різноманітних нарядах від Armani, Khaite, Petar Petrov, а також прикрасах Cartier.

В інтерв’ю акторка, яка замість спортзалу радить займатися сексом, розповіла, що для неї означає пристрасть.

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"Пристрастю може бути будь-що: любов до своєї роботи, до сім’ї, або ж до всього навколо. Це – стан душі", – говорить вона в інтерв’ю.

Нагадаємо, нещодавно Моніка та її 16-річна дочка Дева знялися для обкладинки Vogue. У акторки також є ще одна донька від першого чоловіка, французького актора Венсана Касселя 11-річна Леоні.

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