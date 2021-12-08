Донька Сумської на ювілеї російського глянцю вигуляла яскравий мейк та коханого. ФОТО

Середа, 8 грудня 2021, 09:40

Донька акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна вийшла в люди зі своїм цивільним чоловіком Володимиром Ягличем. Парочка відвідала 20-річчя російського GQ.

Рідкісними кадрами з коханим 31-річна Тоня поділилася в Instagram, зазначивши, що красивих фото багато не буває.

 
Акторська парочка побувала на ювілеї російського глянцю
фото з instagram паперної
 
У Володимира був не урочистий настрій?
 
Яглич, Паперна і санітайзер
 
 
 

Як відомо, Паперна та Яглич живуть у Москві та виховують двох дітей: 4-річну Єву та півторарічного Данила.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Три покоління красунь: Сумська показалася з доньками та 88-річною мамою. ФОТО


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів