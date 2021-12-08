Донька Сумської на ювілеї російського глянцю вигуляла яскравий мейк та коханого. ФОТО

Донька акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна вийшла в люди зі своїм цивільним чоловіком Володимиром Ягличем. Парочка відвідала 20-річчя російського GQ.

Рідкісними кадрами з коханим 31-річна Тоня поділилася в Instagram, зазначивши, що красивих фото багато не буває.

Акторська парочка побувала на ювілеї російського глянцю фото з instagram паперної

У Володимира був не урочистий настрій?

Яглич, Паперна і санітайзер

Як відомо, Паперна та Яглич живуть у Москві та виховують двох дітей: 4-річну Єву та півторарічного Данила.

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