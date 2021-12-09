Одна гарячіша зі іншу: Трінчер, Цибульська і Джамала вигуляли сексі-луки на музпремію

8-го грудні у Палаці "Україна" відбулася щорічна премія "Музична платформа", на якій зібралися ледь не усі зірки вітчизняного шоубізнесу.

Отримати нагороду завітала навіть Світлана Лобода, яка останніми роками нечаста гостя на столичних подіях.

Цього вечора співачки просто таки змагалися за найсексуальніше вбрання. Чого лише варті комбінезони Джамали, Анни Трінчер і Олі Цибульської, в яких вони позували на червоному хіднику.

Цибульська вирішила поєднати корсет, гіпюр, рюші та декольте в одному вбранні

І навіть квіточку на волосся причепила фото з instagram

Світлана Лобода потішила фанатів своєю присутністю на київській церемонії. Не лише ж російські премії отримувати

Ой, хто це такий красивий?

Та це ж Аня Трічнер знову світить дупцею на червоній доріжці

Це костюм Ані зробили буквально за день фото пресслужби телеканалу "Україна"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Після того, як Джамала скинула 10 кілограмів , її вбрання стали набагато сексуальнішими

Тепер мама двох синів охоче демонструє фігуру

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