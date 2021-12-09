Одна гарячіша зі іншу: Трінчер, Цибульська і Джамала вигуляли сексі-луки на музпремію
9 грудня 2021, 15:00
8-го грудні у Палаці "Україна" відбулася щорічна премія "Музична платформа", на якій зібралися ледь не усі зірки вітчизняного шоубізнесу.
Отримати нагороду завітала навіть Світлана Лобода, яка останніми роками нечаста гостя на столичних подіях.
Цього вечора співачки просто таки змагалися за найсексуальніше вбрання. Чого лише варті комбінезони Джамали, Анни Трінчер і Олі Цибульської, в яких вони позували на червоному хіднику.
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