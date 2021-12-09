Байкова у картатому бікіні вразила пресом на Багамах

Супермодель Аліна Байкова разом зі своїм бойфрендом втекла від холоду на Багами.

Там довгонога краля розважається на водному мотоциклі, ніжиться в обіймах коханого та займається тим, що вміє найкраще - позує в купальнику.

Нагадаємо, два місяці тому Аліна рохзсекретила свої стосунки з американським бізнесменом.

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