"Ти - головна Киця": Цибульська похвалилася привітанням від Містера Біга з "Секс і місто". ВІДЕО
14-го грудня співачка Оля Цибульська святкує 36-річчя. І цей день став для неї особливим не лише через привітання сина і чоловіка, а й через сюрприз від справжньої зірки Голлівуду.
Головну Кицю країни привітав сам Містер Біг – актор Кріс Нот, який виконав роль чоловіка Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто".
Відео, на якому Нот кличе Олю виступати в його клубі та каже, що хотів би приїхати в Україну на її концерт, іменинниця виклала у себе в Instagram.
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До речі, напередодні Оля казала, що не любить святкувати дні народження, тому все буде у колі найрідніших людей без гучних гулянь.
Нагадаємо, раніше Цибульська запевняла, що не боїться старості, та розповідала, які процедури краси робить.
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