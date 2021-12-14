"Ти - головна Киця": Цибульська похвалилася привітанням від Містера Біга з "Секс і місто". ВІДЕО

14-го грудня співачка Оля Цибульська святкує 36-річчя. І цей день став для неї особливим не лише через привітання сина і чоловіка, а й через сюрприз від справжньої зірки Голлівуду.

Головну Кицю країни привітав сам Містер Біг – актор Кріс Нот, який виконав роль чоловіка Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто".

Відео, на якому Нот кличе Олю виступати в його клубі та каже, що хотів би приїхати в Україну на її концерт, іменинниця виклала у себе в Instagram.

Гортайте карусель:

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До речі, напередодні Оля казала, що не любить святкувати дні народження, тому все буде у колі найрідніших людей без гучних гулянь.

Оля не любить свій день народження, але любить сюрпризи-привітання

Нагадаємо, раніше Цибульська запевняла, що не боїться старості, та розповідала, які процедури краси робить.

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