Цибульська посвітила голими ніжками у міні: Красивою почувалася і почуваюся

Співачка Оля Цибульська вважає, що жінка красива тоді, коли вважає себе такою, незалежно від того, чи вписується вона в якісь стандарти. Про себе та конкурси краси артистка поміркувала у Instagram.

Оля продемонструвала стрункі ніжки своїм підписникам фото з instagram цибульської

"...Я ніколи не була на конкурсах краси. Щиро думала, що не для мене. 90-60-90 були тільки цифрами з модельних глянців. Бюст - тренд 2021: "не росло". І Белла Хадід ніколи не була на мене схожа, а я на неї теж", - поділилася Оля.

"Я подобалась собі в дзеркалі, часто чула компліменти, але не сприймала їх всерйоз. Красивою почувалась і почуваюсь. Вдома і на сцені", - зазначила вона.

Реклама:

Співачка ніколи не брала участь у конкурсах краси, та вони їй і ні до чого

Як зізналася Цибульська, на конкурсі "Міс Львів" вона випросила приміряти корону та з'ясувала, що почесна прикраса "важка і тисне в голову".

"Ти красива, коли відчуваєш себе такою. І неважливо що думають інші", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, насправді вродливою Оля здавалася собі не завжди. Артистка не приховує, що кілька років тому мала 10 зайвих кіло, вважала себе "жирною коровою" та відчувала бажання плюнути, коли бачила себе на телеекрані. Схуднути Олі вдалося, коли вона перестала заїдати стрес та попрацювала з дієтологом.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Старості не боюся": Цибульська розказала, що робить із обличчям, та порадила жінкам не заздрити