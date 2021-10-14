Цибульська у ТаблоID-бліц порівняла щастя з оргазмом та зізналася в любові до свого носа

Співачка Оля Цибульська ніжно називає себе Кицею, яка здатна сама вирішити майже будь-яку ситуацію.

Вона вміє легко пробачати, витрачати гроші, почуватися щасливою від дрібниць та найбільшим своїм досягненням вважає народження сина.

У ТаблоID-бліц Оля поділилася згадками про дитинство, страхами та назвала улюблену частину тіла.

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.



– А де ця шкала? Лінійка? Як ви його міряєте? Щастя як оргазм. Воно, якщо відчуваєш, то точно. Ми періодично з ним зустрічаємось: вдома за столом за тихими сімейними розмовами, на сцені, коли зал скандує "браво", коли закінчився ремонт, коли не в’їхала в авто попереду, коли батьки годують мене смачним, коли на карту приходять гроші. Я не міряю. Я складаю в серці. І гріюсь, коли почуваюсь нещасною.

– Який ваш найбільший страх?

– Боюсь дурнів. То як бій з вітряками. Біля них так дме, що слухають і не чують. А кричати…шкідливо для голосових зв’язок і нервів. Вони з часом, як мереживні труси після пральної машини - сховати і не чіпати (сміється).

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Мені три. Я сиджу на горщику і роблю собі педикюр. Вже тоді знала: кицю ноги годують. Пальці на ногах викликали в моїй голові море думок. Уявляла, що це гноми, які говорять між собою про мене. І знають секрет, куди йти, щоб було цікаво.

– Пригадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– Коли слухала компліменти від людини, яка щойно мила мені кості зі своєю подругою.

– Що вас робить дуже нещасною?

– Коли відчуваю, що безсильна. Бісить дико! Особливо, якщо дійсно спробувала майже все. Для мене "не можу" - це коли накрили кришкою. Решту ситуацій мушу вирішити. Інакше я не Киця.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Обожнюю свій кирпатий ніс! Дуже ненавиділа його всю юність: від першого невдалого поцілунку до перших фоток на паспорт. Обіцяла 100 разів що перекрою, як тільки назбираю грошей на операцію. Після 30-ти перестаєш вірити в казку про "ідеальний розмір" і відпускає.

Не подобається? Злюсь на себе, коли зриваюсь і заїдаю втому. Всі ці зайві кілограми одразу на обличчі. А там ніс. Пам’ятаєте? (сміється).

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Нічого. Це ж закон вогняного фенікса (сама придумала 😂) Щоб з’явилось нове, минуле мусить згоріти до тла. Хай буде, як було. Усе і усі. В той момент то було моє рішення, яке здавалось геніальним. Не сумніватися ж в собі?

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Пенелопа Круз. Обожнюю її фільмографію і діапазон емоцій.

Є в Олі щось подібне на Пенелопу Круз, чи не так?

– Яка ваша найкраща звичка?

– Швидко пробачати. Якби я збирала образи як гриби - вони б мене роздавили давно.

– Яке ваше улюблене слово?

– ХочуВЖЕ.

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– В різному віці різне. Колись ображали випади про груди, які не ростуть, пізніше про простоту, якій немає місця в шоу-бізнесі... А зараз переросла і якось по барабану. Кожен транслює те, чим переповнений. Ображає те, що ти сприймаєш як правду. Якщо тебе ранить - значить живеш у світі, де ці слова - закон.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Іноді просто на каву. Іноді, щоб не думати про них. Я поважаю гроші. Люблю, коли вони приходять, і щиро та щедро з ними прощаюсь.

– Ваша guilty pleasure.

– Сарказм. Перчений максимально. Маю гострий язик. Не всі готові чути думки про себе. Тому дозую. Рідко, мітко, в задоволення.

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?

– З Хав’єром Бардемом! Сподіваюсь, в житті він такий же харизматичний як Хуан Антоніо у фільмі "Вікі Крістіна Барселона". Я б поїхала в Ав‘єдо точно.

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

– Справжня любов - це не про жертви. Коли люблять - приймають, і ти приймаєш в різних іпостасях і в різні періоди життя. Кохання з жертвами - то гормональний батут, коли тобі 18. Коли дорослі люди кохають, це не про біль. Це про гавань.

– Ваше найбільше розчарування.

– Саманти не буде в новому сезоні "Секс і місто".

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?



– Перша поїздка в Нью-Йорк. Давно мене так не мурашило.

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Максимально до кінця життя. Бо ми кохаємо одне одного. А коли фізично це вже буде не дуже реально, мені вистачить сил щоб тра*ати йому мозок. Це буде щось нове в наших стосунках.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Квартира в Барселоні. Маленька, незначна.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Без масажу. Я фанатка. Рабовласницький лад давно скасували, але я б повернула, щоб законно і без сімейних непорозумінь присвоїти одного майстра зі Львова. Юра! Ти будеш мій!

– Що вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– Народження Нестора. Він для мене найбільше щастя і найбільший виклик. Не вірила довго, що така кар'єристка, як я, може відчути більше щастя від чогось, окрім особистих егоїстичних амбіцій. Син навчив мене: чиста любов вище соціальних рейтингів.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Вчора, коли зламала ніготь. Плакала і сміялась. Я не скам’яніла. Це дуже круто.

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Нічого. Я все робила правильно: любила, страждала, ризикувала, вірила, діяла.

– Який урок у житті вважаєте найважливішим?

– Підсумки по урокам підводять в глибокій старості. Важко резюмувати книгу, коли ще не дочитав. І взагалі життя вчить, що ніколи не знаєш, як правильно. В цьому його найбільший фокус. Мені подобається фраза на телефоні, коли блокується екран: "Спробуй знову за декілька хвилин". Терпіння і спроби - ось класна підказка.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– При здоровому глузді. Здається, я тут! Щоранку чіпляю собі квіти у волосся. До вечора вони в’януть і я питаю себе: "Час пройшов, вони зів’яли. І ти мабуть теж. Чи там я, чи з тими, чи щаслива?". Спробуй і ти. І хай щоранку у грудях розцвітає.

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