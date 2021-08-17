"Старості не боюся": Цибульська розказала, що робить із обличчям, та порадила жінкам не заздрити

Співачка Оля Цибульська розкрила свої досить прості рецепти краси: це креми та масажі. До жодних ін'єкцій же 35-річна зірка поки не вдавалася.

Вона розказала про це на зйомках шоу "Співають всі!", а ще дала пораду всім жінкам.

"Я люблю масажі для обличчя. Роблю їх протягом 10 років, за можливостю хоча б раз на тиждень-два. Зі своїм обличчям я поки нічого не робила і, чесно кажучи, жахливо цього боюся, але розумію, можливо, колись доведеться зважитись на таке. Адже обличчя – мій інструмент. Поки ж все натурель!", - запевнила Оля.

Обличчя Олі - чистісінький "натюрель", але від уколів краси в майбутньому зірка не зарікається фото з instagram цибульської

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"Єдине, що я можу порадити кожній жінці – не заздрити! Якщо жінка незаздрісна, незла – старіє у кілька разів повільніше. І сказати чесно, старості я не боюсь в принципі, тому що це природно", - зазначила вона.

"Більше того, зараз я собі подобаюся набагато більше, ніж 10 років тому. І у мене є підозра, що в 40 років буду подобатись собі ще більше!", - заявила Цибульська.

Також співачка зізналася, що не вміє та не любить фарбуватися, тому макіяж носить лише на зйомках.

У 35 Цибульська подобається собі більше, ніж у 25

"Єдине, що завжди фарбую сама - губи. До свого інструменту я ніколи нікого не підпускаю", вточнила вона.

Нагадаємо, нещодавно Оля поділилася лайфхаком, як за тиждень схуднути на два кіло.

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