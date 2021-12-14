Смокінг замість спортивок: Шоптенко оголила плечі у стильному вбранні з метеликом

Хореографка Олена Шоптенко напередодні новорічних свят вирішила змінити свій звичний спортивний лук на ошатний смокінг із метеликом.

Саме в такому стильному образі танцівниця попозувала фотографці Катерині Кондратьєвій та поділилася кількома світлинами в Instagram.

Шоптенко показала притаманну їй стриману сексуальність

Нагадаємо, іноді Олена влаштовує танці на столі в кухні та демонструє тіло у сексі-вбраннях.