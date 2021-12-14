Смокінг замість спортивок: Шоптенко оголила плечі у стильному вбранні з метеликом

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:35

Хореографка Олена Шоптенко напередодні новорічних свят вирішила змінити свій звичний спортивний лук на ошатний смокінг із метеликом.

Саме в такому стильному образі танцівниця попозувала фотографці Катерині Кондратьєвій та поділилася кількома світлинами в Instagram.

 
Олена Шоптенко може трохи перепочити від "Танців з зірками" та потішити себе красивими фото 
фото @kate_kondratieva
 
 
Шоптенко показала  притаманну їй стриману сексуальність

Нагадаємо, іноді Олена влаштовує танці на столі в кухні та демонструє тіло у сексі-вбраннях. 


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