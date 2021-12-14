Продовжує худнути: Каменських порадила вправи для хорошої форми

Співачка Настя Каменських, яка днями розповіла про свою дієту, поділилася вправами, що виконує, аби залишитися в хорошій формі.

У своєму Instagram вона порадила почати займатися вже в грудні, щоби зустріти наступний рік із хорошою звичкою.

Так на тлі ялинки проходять тренування співачки фото instagram@kamenskux

"Починати краще поступово. 15 хвилин на день, зранку або ввечері. Зарядка, планка, присідання, сідничний міст або декілька вправ на прес. Наступного дня – 20 хвилин. Потім – 25", – написала Настя.

У Tik Tok зірка виклала відео із свого ранкового тренування.

Нагадаємо, Каменських нещодавно показала себе 18-річну. На світлині співачка позувала із колишньою дружиною Позитива Анною Андрійчук.

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