Продовжує худнути: Каменських порадила вправи для хорошої форми
Співачка Настя Каменських, яка днями розповіла про свою дієту, поділилася вправами, що виконує, аби залишитися в хорошій формі.
У своєму Instagram вона порадила почати займатися вже в грудні, щоби зустріти наступний рік із хорошою звичкою.
"Починати краще поступово. 15 хвилин на день, зранку або ввечері. Зарядка, планка, присідання, сідничний міст або декілька вправ на прес. Наступного дня – 20 хвилин. Потім – 25", – написала Настя.
У Tik Tok зірка виклала відео із свого ранкового тренування.
@nkofficial
6:00 Тренировка - ✅♬ Me Too - Barry ALLEN🇵🇭THABRADAZPHCLO
Нагадаємо, Каменських нещодавно показала себе 18-річну. На світлині співачка позувала із колишньою дружиною Позитива Анною Андрійчук.
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