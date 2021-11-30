Каменських показала 18-річну себе та 16-річну ексдружину Позитива

Співачка Настя Каменських привітала свою найкращу подружку Аню Андрійчук архівним фото.

На знімку, який Настя виклала в Instagram, дівчата зовсім юні купаються в басейні.

"Анічко! Бублик. З днем народження, найдобріша, найкласніша, найприкольніша, найвеселіша та найбільш чуйна людина в світі. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями. А скільки ще попереду… P.S. Обожнюю цей знімок. Тобі 16, мені 18", - написала NK.

Аня і Настя дружать з юного віку та частенько відпочивають разом

Як відомо, навесні Андрійчук оголосила про розлучення з колегою Потапа, Олексієм "Позитивом" Завгороднім. Сам Позитив не так давно розповів, що досі бачиться з ексдружиною, та відповів на чутки про його численні романи.

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