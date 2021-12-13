Їсть після шостої: Каменських розповіла, як худне до Нового року
Співачка Настя Каменських, яка не картає себе за зайві кіло, розповіла, як повертається у форму перед Новим роком.
У своєму Instagram вона дала поради із харчування і поділилася декількома лайфхаками.
"Почну з головного… не можна голодувати та скорочувати раціон сильно та різко. Харчування має залишатися збалансованим. Інакше – стрес для організму, а від нього зовнішній вигляд точно не покращиться", – пише співачка.
Шкідливе солодке Настя порадила замінити на фрукти. Їх вона пропонує їсти у першій половині дня.
"Не пропускайте прийоми їжі. Правило "не їсти після 18:00" працює тільки якщо ви лягаєте спати о 21-22:00. Вечеря має бути за 3-4 години до сну. Старайтеся рідше їсти поза межами дому. В закладах їжа більш калорійна та жирніша", – написала Каменських.
Нагадаємо, якось співачка зізналася, що фотошопить свої фото та відео в соцмережах.
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