Нікітюк у сукні з розрізом до стегна похизувалася подарунком від Миколая. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Кабо-Верде, у своєму Instagram показала, який "подаруночок" отримала від Святого Миколая.

"А я під подушкою знайшла ноги", – іронічно написала зірка.

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Цікаво, що телеведуча поставила геолокацію на фото. Судячи з усього, Миколая Леся зустріла в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, ногами Нікітюк хизувалася й раніше. Телеведуча полюбляє приміряти міні й позувати у сукнях з розрізами.

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