Леся in red: Нікітюк посвітила ніжками в ультраміні

1 жовтня 2021, 09:44

Телеведуча Леся Нікітюк попозувала в мерехтливій червоній мінісукні, продемонструвавши стрункі ніжки у своєму Instagram.

 
Lady Леся in red
фото з instagram нікітюк
 

Нагадаємо, 33-річна білявка не хоче шукати кохання за допомогою шоу "Холостячка", бо "Білосніжку і сім гномів" уже всі бачили.


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