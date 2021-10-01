Леся in red: Нікітюк посвітила ніжками в ультраміні
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 09:44
Телеведуча Леся Нікітюк попозувала в мерехтливій червоній мінісукні, продемонструвавши стрункі ніжки у своєму Instagram.
Нагадаємо, 33-річна білявка не хоче шукати кохання за допомогою шоу "Холостячка", бо "Білосніжку і сім гномів" уже всі бачили.
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