Нікітюк у міні-шортах і декольтованому топі зайнялася самолюбуванням на балконі. ФОТО

Середа, 8 грудня 2021, 18:30

Телеведуча Леся Нікітюк любить позувати на камеру. Вкотре вона довела це знімками у своєму Instagram.

На фото зірка у коротеньких джинсових шортах і сріблястому топі з глибоким декольте проводить мало не цілий майстер-клас із моделінгу.

 
Міні-шорти роблять ноги зірки ще довшими
фото instagram@lesia_nikituk

"Хвилинка самолюбування", – коротко підписала вона.

 
Наразі зірка відпочиває в Кабо-Верде
 
Декольте без уваги залишати не можна

Нагадаємо, нещодавно ведуча розповіла, як зламала зуб, коли їла раків

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