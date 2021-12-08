Нікітюк у міні-шортах і декольтованому топі зайнялася самолюбуванням на балконі. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк любить позувати на камеру. Вкотре вона довела це знімками у своєму Instagram.

На фото зірка у коротеньких джинсових шортах і сріблястому топі з глибоким декольте проводить мало не цілий майстер-клас із моделінгу.

Міні-шорти роблять ноги зірки ще довшими фото instagram@lesia_nikituk

"Хвилинка самолюбування", – коротко підписала вона.

Наразі зірка відпочиває в Кабо-Верде

Декольте без уваги залишати не можна

Нагадаємо, нещодавно ведуча розповіла, як зламала зуб, коли їла раків.

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