Нікітюк у міні-шортах і декольтованому топі зайнялася самолюбуванням на балконі. ФОТО
Середа, 8 грудня 2021, 18:30
Телеведуча Леся Нікітюк любить позувати на камеру. Вкотре вона довела це знімками у своєму Instagram.
На фото зірка у коротеньких джинсових шортах і сріблястому топі з глибоким декольте проводить мало не цілий майстер-клас із моделінгу.
"Хвилинка самолюбування", – коротко підписала вона.
Нагадаємо, нещодавно ведуча розповіла, як зламала зуб, коли їла раків.
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