Нікітюк у бікіні та блискучій мінісукні попозувала на пляжі в Африці

Напередодні новорічних корпоративів і зйомок телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі відпочинок у далекій Африці.

Як зазначила Леся у своєму Instagram, на Кабо-Верде вона була 4 роки тому, але тоді жила на безлюдному острові.

Зараз же телезірка відпочиває у розкішному готелі та знайомить підписників з місцевою фауною, роблячи фото на тлі неї.

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А от світлин в купальнику Нікітюк поки що постить небагато.

Цікаво, скільки купальників взяла Леся на цей відпочинок. Їх у неї, як відомо, близько 70-ти

На пляж можна не лише у бікіні

Хоча це платтячко за розміром майже як купальник

"Якщо хтось не знав, то я друга офіційно зареєстрована людина в світі, яка вміє ходити по воді", - пожартувала Нікітюк усі фото з instagram

34-річна Нікітюк, як відомо, часто буває на всіляких курортах. У серпні вона була на Мадейрі, а перед цим грілася під сонечком Чорногорії.

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