Нікітюк у бікіні та блискучій мінісукні попозувала на пляжі в Африці
6 грудня 2021, 13:03
Напередодні новорічних корпоративів і зйомок телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі відпочинок у далекій Африці.
Як зазначила Леся у своєму Instagram, на Кабо-Верде вона була 4 роки тому, але тоді жила на безлюдному острові.
Зараз же телезірка відпочиває у розкішному готелі та знайомить підписників з місцевою фауною, роблячи фото на тлі неї.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А от світлин в купальнику Нікітюк поки що постить небагато.
34-річна Нікітюк, як відомо, часто буває на всіляких курортах. У серпні вона була на Мадейрі, а перед цим грілася під сонечком Чорногорії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Приєднуйтесь до дискусії