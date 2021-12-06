Нікітюк у бікіні та блискучій мінісукні попозувала на пляжі в Африці

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:03

Напередодні новорічних корпоративів і зйомок телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі відпочинок у далекій Африці.

Як зазначила Леся у своєму Instagram, на Кабо-Верде вона була 4 роки тому, але тоді жила на безлюдному острові.

Зараз же телезірка відпочиває у розкішному готелі та знайомить підписників з місцевою фауною, роблячи фото на тлі неї.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

А от світлин в купальнику Нікітюк поки що постить небагато.

 
Цікаво, скільки купальників взяла Леся на цей відпочинок. Їх у неї, як відомо, близько 70-ти 
 
На пляж можна не лише у бікіні 
 
Хоча це платтячко за розміром майже як купальник 
 
"Якщо хтось не знав, то я друга офіційно зареєстрована людина в світі, яка вміє ходити по воді", - пожартувала Нікітюк 
усі фото з instagram

34-річна Нікітюк, як відомо, часто буває на всіляких курортах. У серпні вона була на Мадейрі, а перед цим грілася під сонечком Чорногорії

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