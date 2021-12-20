"Без стресу та ультиматумів": Седокова у рожевому монокіні розповіла, як худне
Співачка Анна Седокова, яка нещодавно відзначила 39-річчя, розповіла секрет своєї стрункості.
Мама трьох дітей поділилася в Instagram принципом, яким підтримує себе у формі.
"Хочеш схуднути, запитай мене як. І порада тут дуже проста: свідоме споживання плюс математика. Ти витрачаєш більше, ніж заробляєш – це погано… Не варто їсти більше (калорій – ред.), ніж зможеш витратити за добу", – написала артистка.
"Розумієш, що не зможеш бути в залі сьогодні… тоді овочі – твоє порятунок. Ноу хлібчик. Знаєш, що можеш після роботи пройтися? Тоді й карбонару можна", – вважає Седокова.
Зірка радить "домовитися" з організмом "без стресу та ультиматумів" і не обмежувати себе.
Нагадаємо, Седокова відома прихильниця спорту та здорового харчування. Якось співачка навіть ділилася рецептами дієтичних страв.
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