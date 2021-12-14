Червоне міні та спорткар: Седокова розповіла, як мріє зустріти 39-річчя

Незабаром співачка Ганна Седокова, яка нещодавно відверто висловилася про своїх колишніх, святкуватиме 39-річчя.

У своєму Instagram зірка розповіла, як саме вона хотіла б зустріти День народження. Проілюструвала свої мрії артистка звабливою світлиною.

Цікаво, чи це фото з того самого омріяного міста? фото instagram@annasedokova

"Сісти на літак і опинитися в улюбленому місті на планеті. Воно очолює мій топ-3", – загадково написала Седокова.

Бажане місто співачка так і не назвала. Проте днем раніше поцікавилася у підписників, про що вони мріють. Запитала прихильників виконавиця під відео, на якому красується у розкішній червоній сукні та діамантах.

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Нагадаємо, Седокова нещодавно зворушливо привітала старшу доньку із 17-річчям. Зірка зізналася, що та змінила її життя

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