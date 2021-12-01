"Не всі чоловіки козли": Седокова порадила жінкам відчепитися від колишніх батьків їхніх дітей

Співачка Ганна Седокова, в якої є дві доньки та син, запевнила, що ніколи нічого не вимагала від їхніх татусів, а лише відчувала вдячність. Артистка вважає, що чоловік, який став "колишнім батьком" для рідної дитини, не обов'язково є козлом.

Своїми думками з цього приводу Аня поділилася в Insta-сторіз, відповідаючи на запитання підписників.

Аліну, Моніку та Гектора артистка народила від різних чоловіків

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Іще Седокова зізналася, що вона соціопат, який терпіти не може small talks (неглибокі чемні розмови ні про що - ред.), та пояснила, чому не любить згадувати про своє минуле в "ВІА Грі".

Седокова поділилася черговою спекотною світлиною себе в купальнику

Нагадаємо, не так давно Ганні довелося відбиватися від звинувачень у домаганнях, які буцімто мали місце з її боку по відношенню до продюсера гурту, Костянтина Меладзе.

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