"Ревную навіть сам до себе": Тімма привітав Седокову з 39-річчям і зізнався, що часом зве її на "Ви"

Баскетболіст Яніс Тімма привітав із днем народження свою кохану дружину, співачку Ганну Седокову. Зворушливий допис та кумедне відео, зняте в літаку, спортсмен опублікував у Instagram.

Святкувати 39-річчя Ані парочка полетіла до Монте-Карло.

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"Мені реально складно іноді говорити та розповідати про нас. Але зараз не про нас. Ти. Іноді навіть на Ви, я шалено кохаю тебе", - зізнався Яніс, який слухав "ВІА Гру" ще підлітком.

"Ти найрозумніша, ти працюєш та розвиваєшся щодня. Це просто нереально. Я навіть не можу прослідкувати всього. Наскільки ти попереду всього, це шалено. Ти найвродливіша, найсексуальніша дівчина на планеті. Я ревную тебе іноді навіть сам до себе. Ти щастя, ти моя сім'я. Кохаю тебе дуже сильно", - написав спортсмен.

Ну просто ідеальний початок святкування! фото з instagram седокової

До слова, як повідомила у своїх сторіз Седокова, чоловік подарував їй діамантове кольє.

Нагадаємо, Аня і Яніс відгуляли весілля восени 2020-го. Для зірки це третій офіційний шлюб, але вона запевняє: 29-річний Тімма - її перше справжнє кохання.

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