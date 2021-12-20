Кабаєва у золотій сукні знову з’явилася на людях. ФОТО

Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка начебто є тіньовою першою леді та матір’ю п’ятьох дітей президента Росії Володимира Путіна, почала частіше виходити в люди.

Минулого тижня спортсменка засвітилася на телешоу Урганта, а через кілька днів прийшла на відкриття турніру з художньої гімнастики "Небесна грація", що стратував у Москві.

Фото з Кабаєвою у золотій сукні до підлоги виклала боксерка Наталія Рогозіна в Instagram.

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Якщо вірити російським ЗМІ, Аліна вже має не трьох дітей від Путіна, а 5-х

Нагадаємо, ще у 2013-му році Кабаєва запевняла, що не має дітей взагалі. Хоча вже тоді їй приписували дочку і сина від Путіна.

До речі, за чутками, діти Кабаєвої від Путіна записані на її сестру.

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