$10 мільйонів зарплатні та рідня при ділі: як заробляє Аліна Кабаєва

Уже багато років колишню гімнастку Аліну Кабаєву називають тіньовою першою леді Росії.

Їй приписують кількох дітей від російського президента Володимира Путіна та кажуть, що саме вона вмовляє гаранта піти з посади через хворобу.

Але розмір заробітків Аліни лишається загадкою, яку частково розгадали журналісти видання The Insider.

Як відомо, у 2014-му році Кабаєва пішла з Держдуми та стала головою ради директорів Національної медіа групи (НМГ), акціонером якої є олігарх Юрій Ковальчук - експартнер Путіна по кооперативу "Озеро".

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Ця компанія не публікує свої річні звіти та не відповідає на запити журналістів. Але у 2018-му в мережу злили базу Федеральної податкової служби, і виявилося, що за рік Кабаєва заробила 785 мільйонів рублів (близько 10 мільйонів доларів).

На посаді депутатки Держдуми вона отримувала у 80 разів менше. Скільки заробляє Кабаєва зараз - невідомо, бо на запит журналістів у НМГ так і не відповіли.

Не лишилися обділені й родички Аліни. Так "теща" Путіна, Любов Кабаєва нині керує спортивним фізкультурно-оздоровчим комплексом "Кунцево" - причому напрочуд ефективно, адже на держпідрядах він заробив 176 мільйонів рублів (2,3 мільйона доларів).

Цікаво, що їздить Любов на Range Rover, який зареєстровано за тим же номером телефону, що і Mersedes-Benz прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Маму Аліни теж непогано влаштували

Належить СФОК "Кунцево" ТОВ "Резерв-М", яке буцімто контролює Лейсан Кабаєва, Алінина сестра. Працює вона у Аліниному ж благодійному фонді. Розташований цей фонд, знов-таки, в будівлі, яка належить СФОК.

Також повідомляється, що Лейсан володіє квартирою площею в 228 квардратних метрів у Москві. Її на сестру спортсменки в 2009-му році переоформив Григорій Баєвський, підлеглий олігарха Аркадія Ротенберга.

Нагадаємо, ходили чутки, що діти Путіна та Аліни Кабаєвої записані саме на Лейсан.

Не бідує в цій родині й 85-річна бабуся. Від того ж Баєвського старенькій дісталася земельна ділянка та будинок у престижному селищі Московської області. Щоправда, офіційною власницею є людина, дотична до фонду Кабаєвої.

Як відомо, через Баєвського дорога нерухомість начебто перепала і такій собі Алісі Харчевій, яка іще студенткою знялася в сексі-календарі до дня народження Путіна.

Фото з сайту The Insider та з соцмереж

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