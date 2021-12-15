Рідкісний вихід: 38-річна Кабаєва у сукні з сіточкою показалася на телешоу Урганта
Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, 38-річна Аліна Кабаєва здійснила рідкісну появу на російському телебаченні, чим викликала неабиякий ажіотаж.
Російські ЗМІ заходилися писати про те, як змінилася спортсменка зовні, зокрема, схудла.
Разом з іншими гімнастками Кабаєва прийшла на телешоу Івана Урганта, що було присвячене міжнародному експериментальному турніру з художньої гімнастики.
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Аліна, якій багато років приписують стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, давненько не з’являлася на публіці.
Нагадаємо, у 2020-му році російські журналісти дізналися, як і скільки Кабаєва та її рідня заробляють. Того ж року західна преса писала, що саме Аліна вмовляє Путіна піти на пенсію через хворобу Паркінсона.
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