Дружина депутата Арістова посвітила рельєфним пресом на Занзібарі. ФОТО

Дружина депутата Юрія Арістова, телеведуча Марина Арістова напередодні нового року гайнула позасмагати на Занзібар.

Там вона відпочиває не лише від роботи, а й від косметики, підборів, читає книжки та постить фото в Instagram.

На одній зі світлин Марина у білому бікіні похвалилася своїми кубиками на животі.

Марина має трьох дітей: доньку Діану від першого шлюбу та дочку Машу і сина Роберта від Юрія

"Не брати косметику зовсім... ходити з вологим волоссям весь час, тому що волосся не встигає висихати. Не взяти жодних підборів... Вечеряти келихом ігристого... читати книгу ... і спостерігати щасливі обличчя своїх дітей... Це все, про наш відпочинок на Занзібарі", - написала Арістова.

Ранкове селфі без мейкапу Марина теж виклала

Мало хто пам'ятає, але Арістова брала участь у телешоу "Холостяк"

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