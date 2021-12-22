Дружина депутата Арістова посвітила рельєфним пресом на Занзібарі. ФОТО
Дружина депутата Юрія Арістова, телеведуча Марина Арістова напередодні нового року гайнула позасмагати на Занзібар.
Там вона відпочиває не лише від роботи, а й від косметики, підборів, читає книжки та постить фото в Instagram.
На одній зі світлин Марина у білому бікіні похвалилася своїми кубиками на животі.
"Не брати косметику зовсім... ходити з вологим волоссям весь час, тому що волосся не встигає висихати. Не взяти жодних підборів... Вечеряти келихом ігристого... читати книгу ... і спостерігати щасливі обличчя своїх дітей... Це все, про наш відпочинок на Занзібарі", - написала Арістова.
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