Гоцій у леопардовому монокіні показала спортивне тіло на пляжі. ВІДЕО

Супермодель та блогерка Наталя Гоцій, яка нещодавно знялася в кліпі колишнього бойфренда Андрія Хливнюка, проводить різдвяні канікули в теплих краях.

У своєму Instagram вона поділилася кумедним відео із пляжними танцями.

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Де саме відпочиває модель, поки невідомо.

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Нагадаємо, в одному зі своїх влогів Гоцій зізналася, що мала стосунки із солістом гурту "Бумбокс". Пізніше в коментарі Каті Осадчій вона розповіла, що пара не розійшлася, а "поставила роман на паузу".

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