"Взяли паузу": Гоцій прокоментувала роман із солістом "Бумбокс" Хливнюком

Mодель Наталія Гоцій поділилася деталями свого роману з солістом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. І, ймовірно, в цій лавсторі ще не поставлено останню крапку.

Пара була разом впродовж декількох місяців, про що 37-річна Гоцій сама розповіла у своєму YouTube-блозі. Причому на той час співак все ще офіційно був одружений з матір’ю своїх дітей Анною Копиловою.

Гоцій вирішила ще трішки розказати про свої стосунки з Хливнюком фото з instagram гоцій

"Я на всю країну зізналася, що я була у стосунках з не офіційно розлученим чоловіком. Для мене це був стрес", – зізналася Гоцій в коментарі "Світському життю".

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Модель наголосила, що вона не була причиною розриву Хливнюка з дружиною. Мовляв, ті розійшлися за рік до її знайомства з музикантом.

Також Гоцій натякнула, що їхні стосунки з лідером "Бумбоксу" ще остаточно не завершені.

Модель запевняє, що не винна в краху шлюбу Андрія

"Я завжди люблю другий постріл", – зауважила вона, проводячи паралель зі своїм ексчоловіком, бізнесменом Русланом Ніжником.

Як відомо, із Русланом Наталія починала стосунки двічі. У експодружжя є двоє спільних дітей.

Гоцій зізналася, що вони з 41-річним Хливнюком "узяли паузу" через складні робочі графіки.

Нагадаємо, нещодавно модель знялася у кліпі "Бумбоксу" "Імперії впадуть". У відео вона зіграла кохану фронтмена, билася з ним на шпагах та пристрасно цілувалася в душі.

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