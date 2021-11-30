Футболіст Маліновський із дружиною влаштували для 2-річної доньки свято в стилі "Русалоньки"
30 листопада 2021, 14:10
Донечці півзахисника збірної Руслана Маліновського та його дружини Роксани, Олівії виповнилося 2 рочки. Пишна вечірка відбулася в Бергамо, адже татко іменинниці грає за тамтешню "Аталанту".
Темою святкування стала диснеївська "Русалонька". В Олівії з мамою був рожево-блискучий фемілі-лук.
Фото та відео з події Роксана поділилася в мережі, подякувавши кумам, друзям та рідним, що приїхали привітати малу аж до Італії.
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Нагадаємо, нещодавно Роксана демонструвала струнку фігурку на пляжі.
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