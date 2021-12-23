Бужинська в оксамиті та з птахами на голові розказала про Різдво в Болгарії

Співачка Катерина Бужинська зізналася, що вони з родиною святкують Різдво і 25 грудня, і 7 січня.

До того ж, артистка об’єднує українські і болгарські традиції святкування, адже її чоловік – болгарин.

Про це зірка розказала в Instagram.

"Моя родина святкує Різдво два рази 25 грудня і 7 січня. Я - українка, а мій чоловік -болгарин. В Україні святкують Різдво 7 січня, а у православній Болгарії 25 грудня. Наша родина неймовірно любить це свято. Це саме той день, коли збирається вся родина за столом, в будинку лунають щирі та теплі розмови, а у повітрі літає "запах" новорічних свят", - написала Катя.

Бужинська любить виряджатися у щось розкішне, особливо напередодні свят фото @photo_polk

"На православне Різдво я готую свою фірмову "багату кутю", від якої важко відірватися,і ми з дітьми співаємо колядки. А от на Різдво в Болгарії…", - заінтригувала співачка.

"Є традиція: береться пісний хліб чи болгарська баніца, в яку закладають монетки чи записки з побажаннями на майбутнє. Кожен відриває шматочок і дивиться, що йому випало. Катеринка з Дмитриком мені допомагають у приготуванні, а я у цей час розповідаю їм історію свята. Я хочу, щоб вони поважали традиції обох країн", - запевнила Бужинська.

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Також Катерина додала, що віддає перевагу святкуванню Різдва саме 25-го грудня з усім світом.

"Якщо святкувати у січні тоді, за логікою, на Новий рік слід продовжувати Різдвяний пост, який передбачає відмову від усього смачненького", - пояснила вона.

А ще Катя полюбляє фемілі-луки фото з instagram

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