Вінницька розказала, чому радіє зайвим кіло та не готує олів’є на Новий рік

Телеведуча Альона Вінницька, на відміну від більшості жінок, не боїться набрати зайві кілограми під час новорічних свят. Навпаки – вона радітиме, якщо на вагах побачить більшу цифру.

А ще екс-"ВІА Гра" цього року не готуватиме традиційну для пострадянських країн страву – салат олів’є.

Про все це Вінницька розказала за лаштунками шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

"Я цього (погладшати – ред..) не боюся, бо в мене проблема навпаки – набрати. Тому я їм, що хочу, потім дуже радісно стаю на ваги і дивлюсь – о, пару кілограмчиків є", – зізналася Альона.

46-річна Альона їсть що хоче і не гладшає, чим, вочевидь, викликає заздрощі інших жінок

Телеведуча намагається не вживати багато м’яса, саме тому на її новорічному столі обов’язково має бути традиційний салат з оселедцем. А ось олів’є Альоні вже добряче приїлося.

"Минулого року ми з мамою домовилися, що олів’є робити не будемо. "Шуба" – так, це святе, ми її дуже любимо. А той олів’є вже так набрид. Не знаю, може в останній момент передумаємо, але поки не хочеться", – пояснила Вінницька.

Нагадаємо, нещодавно колега Альони, Наталія Могилевська поділилася рецептом "здорового" олів’є, без м’яса і яєць.

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