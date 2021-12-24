Тодоренко у рожевому монокіні попозувала з верблюдами в Дубаї. ФОТО

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка лише нещодавно викладала відео біля святкової ялинки, вже відпочиває усією родиною в ОАЕ.

Фото з дубайського пляжу артистка виклала у своєму Instagram.

"Скільки ніг на фото?", – іронічно написала Тодоренко.

Крім свого знімку у купальнику Регіна поділилася зворушливим відео батьків, які, вочевидь, разом вже понад 38 років.

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Мама співачки Ірина також виклала декілька фото. Чи поїхав на відпочинок чоловік Регіни, співак Влад Топалов невідомо.

Фемілі-селфі Тодоренків

Нагадаємо, нещодавно Тодоренко показала піжамний фемілі-лук із чоловіком та сином.

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