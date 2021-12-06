Любить балет і хоче стати фаготистом: Тодоренко зворушливо привітала сина з 3-річчям

5-го грудня первістку телеведучої Регіни Тодоренко і музиканта Влада Топалову виповнилося 3 роки.

Зіркова мама присвятила синочку пост, у якому розхвалила його здібності та назвала маленьким Колумбом.

"3 роки ❤ Михайло, Майкл, Мішель, Моня, Маня , наш синочок! Ми любимо тебе всім серцем! Ти так подорослішав за цей рік, так багато чого навчився. Ти любиш класичну музику і балет, ти вмієш самостійно намазувати масло на хліб і під наглядом варити пельмені, зовсім відмовляєшся одягатися сам, зате миєшся як справжній чоловік зі словами "зачиніть двері, не підглядайте"…", - написала Регіна.

Топалов часто залишається з Майклом вдома, поки Тодоренко їздить світом

"…Ти хочеш стати фаготистом і грати в оркестрі. Ти дивишся, як мама подорожує світом, і потихеньку сам стаєш частиною подорожей; тобі подобається рибалити та грати на музичних інструментах; коли ти з татом, тобі нічого не страшно, разом ви можете грати на гітарах годинами; ти уважний і часто даруєш подарунки просто так…", - похвалилася сином телезірка.

"…Ти дуже любиш обіймати дівчаток, а ще вечорами борешся з динозаврами, відьмами та хижаками і ще мільйон дрібниць, яким навчаєшся прямо зараз. Світ такий величезний, тобі стільки доведеться дізнатися, досліджувати. Вперед, наш маленький Колумб! Мама любить тебе і завжди підтримає!", - зазначила Тодоренко.

Це фото Регіна назвала одним із найулюбленіших

Якось Тодоренко казала, що іноді відчуває почуття провини та здається собі поганою мамою.

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