Тодоренко показала піжамний фемілі-лук та розваги з сином біля ялинки. ВІДЕО
16 грудня 2021, 19:00
Телеведуча й співачка Регіна Тодоренко долучилася до списку зірок, які вже встановили святкову ялинку.
У своєму Instagram артистка поділилася відео, на якому вона разом із чоловіком, виконавцем Владом Топаловим бавляться із 3-річним сином Майклом.
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"Всім нам щасливої новорічної атмосфери й любові!.. Нехай всім у новому році пощастить і наші заповітні бажання здійсняться", – написала Тодоренко.
Нагадаємо, нещодавно Регіна зворушливо привітала сина із днем народження. У пості в Instagram співачка розповіла, що Майкл мріє стати фаготистом.
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