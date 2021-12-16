Тодоренко показала піжамний фемілі-лук та розваги з сином біля ялинки. ВІДЕО

Телеведуча й співачка Регіна Тодоренко долучилася до списку зірок, які вже встановили святкову ялинку.

У своєму Instagram артистка поділилася відео, на якому вона разом із чоловіком, виконавцем Владом Топаловим бавляться із 3-річним сином Майклом.

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"Всім нам щасливої новорічної атмосфери й любові!.. Нехай всім у новому році пощастить і наші заповітні бажання здійсняться", – написала Тодоренко.

Хлопці, як і Регіна, були в однакових піжаних луках

Нагадаємо, нещодавно Регіна зворушливо привітала сина із днем народження. У пості в Instagram співачка розповіла, що Майкл мріє стати фаготистом.

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