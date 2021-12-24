Джамала у новорічному відео вразила хореографією разом із учасниками "Танців з зірками"

Напередодні католицького Різдва співачка Джамала випустила свій перший авторський новорічний трек під назвою "Новий рік з тобою".

У mood-відео зірка показала все, за що так люблять зимові свята: танці, блиск, шампанське, музику та друзів.

Головними героями кліпу стали учасники телешоу "Танці з зірками" та друзі Джамали Антон Нестерко, Юрій Мєшков, Стас Горуна, Яна Цибульська, Катерина Трішина, Даніелла Преап, Анна Кареліна, Роксоляна Маланчук, Дар’я Коломієць, Олексій Пархоменко.

Джамала у новому кліпі показала ідеальне свято з друзями і танцями

Співачка уже готова до нового року

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