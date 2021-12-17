Камалія станцювала в сукні з розрізом і наробила новорічних див у родинному кліпі. ВІДЕО

Новий рік - це таке свято, від якого неодмінно варто чекати див, але також не забувати творити їх самим. Це довела співачка Камалія своїм відеокліпом на пісню, яка, відповідно, так і зветься - "Новий рік".

До цієї святкової історії зірка залучила всю свою родину: не лише чоловіка Мохаммада Захура, 8-річних доньок Арабеллу та Мірабеллу й маму Інну, а і батька Віктора.

Співачка показалася в черговому зухвалому луці

Відео розпочинається з того, що Захур ошелешує кохану неприємною звісткою: він вирушає в термінове відрядження.

Але Камалія не занепадає духом і вирушає на шопінг по подарунки. Артистка, наче справжня помічниця Діда Мороза, допомагає кільком незнайомцям здійснити їхні бажання - за що й сама отримує нагороду: сніг замість набридлого дощу і тепле сімейне свято. Його потайки від дружини, схоже, організував Захур, який насправді не їхав ні в яке відрядження. До слова, чоловік Камалії в кліпі розмовляє українською.

Батько Камалії, Віктор Шмаренков теж знявся в сімейному кліпі

Мімімі

"Свято так близько, піднімем ігристе!", - співає Камалія, і хто наважиться з нею сперечатися? Не ми

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Нагадаємо, раніше Камалія розказувала, які пакистанські традиції прижилися в їхній родині. А Захур стверджував, що в них панує матріархат.

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