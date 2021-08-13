Джамала з чоловіком та синами відкрила іменну зірку у центрі Києва

13-го серпня співачка Джамала отримала іменну зірку на Алеї слави у центрі Києва.

Цю приємну подію вона розділила з чоловіком, синами та друзями.

Алея зірок, як відомо, розташована біля ТЦ Гуллівер. Там уже є зірки Потапа, Олі Полякової, Ірини Білик та багатьох інших.

Нарешті прийшла черга Джамали відкривати іменну зірку в Києві фото севгіль мусаєвої

Старший син Емір радіє разом із мамою

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Нагадаємо, незабаром Джамала вийде на паркет у новому сезоні "Танців з зірками".