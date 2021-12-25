Різдво без тата: дружина Кличка в міні показалася з трьома дітьми коло ялинки

Субота, 25 грудня 2021, 13:01

24 та 25-го грудня родина київського мера Віталія Кличка відзначала Різдво в Німеччині, де живе його дружина Наталія.

Саме з мамою провели свято троє дітей Кличків - сини Максим та Єгор і донька Єлизавета. 

Фото з дітьми коло ялинки Наталія виклала 25-го грудня в Instagram

 
Наталія Кличко святкує Різдво з трьома дітьми та без чоловіка 
 
47-річна жінка мера посвітила ніжками в міні й побажала усім бути сповненими любов'ю та світлом 

Нагадаємо, напередодні Наталія показувала, які страви готувала для святкової вечері. А ще раніше вона прикрашала з дітьми ялинку та постила фото процесу в мережу. 


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