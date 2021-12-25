Різдво без тата: дружина Кличка в міні показалася з трьома дітьми коло ялинки
25 грудня 2021, 13:01
24 та 25-го грудня родина київського мера Віталія Кличка відзначала Різдво в Німеччині, де живе його дружина Наталія.
Саме з мамою провели свято троє дітей Кличків - сини Максим та Єгор і донька Єлизавета.
Фото з дітьми коло ялинки Наталія виклала 25-го грудня в Instagram.
Нагадаємо, напередодні Наталія показувала, які страви готувала для святкової вечері. А ще раніше вона прикрашала з дітьми ялинку та постила фото процесу в мережу.
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