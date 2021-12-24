Дружина Кличка показала, що готує на різдвяну вечерю. ФОТО

Дружина мера Києва Наталія Кличко показалася в процесі підготовки до різдвяної вечері 24-го грудня.

Жінка запостила у сторіс фото майбутніх святкових страв та стіл, сервірований на 5 осіб.

Частувати свої гостей Наталія буде овочами та куркою.

Овочі та м'ясо - Наталія Кличко за здорові страви навіть на свято

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Готує господиня сама

Якщо врахувати, що за столом буде троє дітей Наталі, залишається загадкою, хто буде п'ятим. Навряд чи Віталій Кличко

Нагадаємо, нещодавно Наталія Кличко показувала, як троє її дітей прикрашали святкову ялинку у неї вдома в Німеччині.

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