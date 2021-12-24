Дружина Кличка показала, що готує на різдвяну вечерю. ФОТО
24 грудня 2021, 15:40
Дружина мера Києва Наталія Кличко показалася в процесі підготовки до різдвяної вечері 24-го грудня.
Жінка запостила у сторіс фото майбутніх святкових страв та стіл, сервірований на 5 осіб.
Частувати свої гостей Наталія буде овочами та куркою.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Кличко показувала, як троє її дітей прикрашали святкову ялинку у неї вдома в Німеччині.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Постійно хочу змін: дружина Кличка показалася з новою зачіскою
Дружина Кличка без мейкапу показала свій ранковий ритуал
Кличко бачиться з дружиною "іноді" та не шукає спокус, а сина відправляє до армії
Приєднуйтесь до дискусії