Бракує лише тата: дружина Кличка показала святкові кадри зі всіма дітьми

Дружина мера Києва Наталія Кличко уже прикрасила різдвяну ялинку. Причому допомагали жінці одразу всі її діти – сини Єгор та Максим і донька Ліза.

Святкові приготування Наталія показала у сторіс. На рідкісних сімейних фото бракує лише батька - Віталія Кличка.

Судячи зо всього, ялинку прикрашали у мами вдома, в Німеччині. Але геотегів Наталія не ставила.

Донька Єлизавета ( ліворуч) та старший син Максим (у червоному светрі)

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Такі фото - рідкість в Instagram Кличків

"Наша ялинка готова до того, щоби класти під неї подарунки", - написала Кличко

Нагадаємо, попри чутки, мер Кличко запевняє, що не розлучався з дружиною, хоч і бачиться з нею нечасто. А вона продовжує насолоджуватися музикою, йогою та життям у Німеччині.