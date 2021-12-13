Бракує лише тата: дружина Кличка показала святкові кадри зі всіма дітьми
Понеділок, 13 грудня 2021, 10:29
Дружина мера Києва Наталія Кличко уже прикрасила різдвяну ялинку. Причому допомагали жінці одразу всі її діти – сини Єгор та Максим і донька Ліза.
Святкові приготування Наталія показала у сторіс. На рідкісних сімейних фото бракує лише батька - Віталія Кличка.
Судячи зо всього, ялинку прикрашали у мами вдома, в Німеччині. Але геотегів Наталія не ставила.
Нагадаємо, попри чутки, мер Кличко запевняє, що не розлучався з дружиною, хоч і бачиться з нею нечасто. А вона продовжує насолоджуватися музикою, йогою та життям у Німеччині.
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