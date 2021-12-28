"Довелося тягнути дупу до зали": Лонгорія у топіку та лосинах показала свій воркаут. ВІДЕО

Американська акторка Єва Лонгорія, яка на Різдво продемонструвала струнку фігуру у купальнику біля басейну, показала свої тренування у спортзалі.

"Після цілого тижня уміти (страва з кукурудзяного борошна – ред.), довелося тягти свою дупу до залу", – іронічно написала вона.

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Акторка продемонструвала, зокрема, вправи із гантелями, на прес, розтяжку, а також вправи на батуті.

Нагадаємо, Лонгорія якось зізналася, що не любить спорт, чого не скажеш по її апетитним формам.

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