Декольтована Брежнєва у сріблястому міні показала святковий лук. ВІДЕО

Співачка Віра Брежнєва обожнює не лише діаманти, але і їхній блиск. Принаймні, таке враження складається після перегляду відео, яким артистка поділилася у своєму Instagram.

На ньому співачка пританцьовує у розкішній мерехтливій міні-сукні із глибоким декольте.

"До зустрічі Нового року готова", – лаконічно написала зірка.

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У такому сексі-образі Віра може запалювати щонайменше до світанку

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва переспівала хіт гурту "ВІА Гра" "Діаманти" та продемонструвала розкішні святкові образи в атмосферному відео.

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