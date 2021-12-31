Декольтована Брежнєва у сріблястому міні показала святковий лук. ВІДЕО
П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:00
Співачка Віра Брежнєва обожнює не лише діаманти, але і їхній блиск. Принаймні, таке враження складається після перегляду відео, яким артистка поділилася у своєму Instagram.
На ньому співачка пританцьовує у розкішній мерехтливій міні-сукні із глибоким декольте.
"До зустрічі Нового року готова", – лаконічно написала зірка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Брежнєва переспівала хіт гурту "ВІА Гра" "Діаманти" та продемонструвала розкішні святкові образи в атмосферному відео.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Насолодилася компліментами": Брежнєва показала розкішний бюст у тісному топіку. ФОТО
Брежнєва в обтислому космічному луці та спідньому засумувала на чужій планеті у новому кліпі. ВІДЕО
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії