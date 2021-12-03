"Насолодилася компліментами": Брежнєва показала розкішний бюст у тісному топіку. ФОТО
39-річна співачка Віра Брежнева, яка нещодавно згадала себе часів ВІА Гри, потішила фанів черговими сексі-фото.
Знімки Брежнєва виклала у своєму Instagram. Всю увагу на фото забрав бюст виконавиці.
"Вчора після зйомки поїхала на гала-вечерю. Насолодилася івентом і компліментами на свою адресу", – без зайвої скромності написала вона.
До слова, крім топу Magda Butrym і блейзера Dries Van Noten, співачка обрала капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy.
Нагадаємо, Віра Брежнєва нещодавно зізналася, що робить ін’єкції краси, а також розповіла, що секрет її вроди – це догляд за собою.
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