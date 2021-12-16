Брежнєва в обтислому космічному луці та спідньому засумувала на чужій планеті у новому кліпі. ВІДЕО

Співачка Віра Брежнєва, яка днями привітала молодшу доньку із 12-річчям, презентувала кліп на пісню "Тихо".

У новому відео зірка перевтілюється у космічну мандрівницю й опиняється на віддаленій планеті зовсім сама. Попри красу нового місця, вона сумує за Землею й коханим, який залишився там.

Кліп починається із подорожі Віри на космічному кораблі фото пресслужба Віри Брежнєвої

"Це планета нездійсненних ілюзій та мрій, де все ідеально та красиво. Але при цьому, дуже хочеться повернутися з цього раю на недосконалу Землю... До однієї людини", – говорить Констянтин Меладзе, якому разом із Брежнєвою належить ідея кліпу.

Природа планети, на яку прибуває співачка, схожа на Пандору із фільму "Аватар"

Щоб відтворити іншопланетне середовище, на локацію привезли тони піску та гравію, а художники-постановники спорудили шлюз космічного корабля. Загалом зйомки тривали понад добу. Не обійшлося і без форс-мажорів.

"Це була приблизно 20-та година знімального процесу, дубль за дублем ми добивалися ефекту левітації у відкритому просторі. Я відчула, що земля йде з-під ніг", – розповідає Брежнєва, якій несподівано стало зле під час паріння у повітрі на спеціальних тросах.

Крім скафандру, Брежнєва приміряла і "космічний" комбез

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Нагадаємо, Віра Брежнєва нещодавно символічно пригадала річницю кастингу до ВІА Гри, примірявши образи часів участі в гурті.

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