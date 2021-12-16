Брежнєва в обтислому космічному луці та спідньому засумувала на чужій планеті у новому кліпі. ВІДЕО
Співачка Віра Брежнєва, яка днями привітала молодшу доньку із 12-річчям, презентувала кліп на пісню "Тихо".
У новому відео зірка перевтілюється у космічну мандрівницю й опиняється на віддаленій планеті зовсім сама. Попри красу нового місця, вона сумує за Землею й коханим, який залишився там.
"Це планета нездійсненних ілюзій та мрій, де все ідеально та красиво. Але при цьому, дуже хочеться повернутися з цього раю на недосконалу Землю... До однієї людини", – говорить Констянтин Меладзе, якому разом із Брежнєвою належить ідея кліпу.
Щоб відтворити іншопланетне середовище, на локацію привезли тони піску та гравію, а художники-постановники спорудили шлюз космічного корабля. Загалом зйомки тривали понад добу. Не обійшлося і без форс-мажорів.
"Це була приблизно 20-та година знімального процесу, дубль за дублем ми добивалися ефекту левітації у відкритому просторі. Я відчула, що земля йде з-під ніг", – розповідає Брежнєва, якій несподівано стало зле під час паріння у повітрі на спеціальних тросах.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, Віра Брежнєва нещодавно символічно пригадала річницю кастингу до ВІА Гри, примірявши образи часів участі в гурті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Брежнєва розповіла про їхні з Меладзе "стосунки з присмаком солодкості" та помилку в вихованні старшої доньки
"Насолодилася компліментами": Брежнєва показала розкішний бюст у тісному топіку. ФОТО
powered by lun.ua